Lula critica 'mentiras' de Trump contra o Brasil: 'A gente quer negociar'

Sobretaxa de 50% imposta por Trump sobre produtos nacionais entrou em vigor em 6 de agosto. A tarifa atinge 36% dos produtos exportados pelo Brasil aos EUA, segundo o governo brasileiro, incluindo itens importantes na relação comercial entre os dois países, como máquinas agrícolas, carnes e café. As taxas impactam 95 categorias de produtos, que somam mais de 3,8 mil itens específicos.

Mais cedo, Trump afirmou que o Brasil tem sido um "parceiro comercial horrível em termos de tarifas". "Como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito, muito maiores do que as que cobrávamos deles. Na verdade, praticamente não cobramos nada", afirmou Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, segundo a Folha de S. Paulo.

Para Trump, o Brasil tratou os Estados Unidos "muito mal" na parte comercial. "Um dos piores países do mundo nesse sentido. Eles cobravam tarifas enormes e tornavam tudo muito difícil. Então agora estão sendo cobrados com tarifas de 50%, e não estão felizes, mas é assim que as coisas são", afirmou.

Trump voltou a criticar o processo da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Eles [Brasil] pegaram um presidente e o colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo. E eu conheço esse homem, e vou te dizer: eu sou bom em avaliar as pessoas. Acho que ele é um homem honesto. Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro."