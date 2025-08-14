Lula defende Cuba e sugere viagens no Brasil para quem perdeu visto dos EUA

O presidente Lula (PT) defendeu a relação de Brasil com Cuba e ironizou o anúncio da revogação de vistos de "vários membros" do governo brasileiro pelos Estados Unidos.

O que aconteceu

"O mundo é muito grande", disse o presidente, em evento em Goiana (PE). "O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. [Tem] lugar para andar no Brasil. Não se importe. Lugar bonito", ironizou, se referindo a Mozart Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde.

Mozart foi um dos dois servidores que atuaram na implementação do Programa Mais Médicos e tiveram o visto revogado. O outro foi Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Mozart não estava presente, mas deverá acompanhar Lula em um evento ainda hoje.