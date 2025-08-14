Lula pede cassação de Eduardo Bolsonaro na Câmara por 'traição à pátria'

O PT já pediu a cassação do deputado em mais de um momento. Sob o argumento de que o deputado "atuou contra os interesses nacionais", o líder do partido na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), requereu a suspensão imediata do bolsonarista, mas o processo ainda não foi para a frente.

Mesmo fora do país, ele não corre o risco de perder o mandato agora. A licença de 120 dias de Eduardo acabou em julho, mas a punição só ocorre se o número de faltas ultrapassar um terço das sessões plenárias no ano, o que chega até 2026.

Ele segue como deputado faltoso. Ele voltou a receber salário de R$ 46,3 mil como deputado, dado que o retorno da licença é automático, não sendo necessária nenhuma formalidade, segundo a Câmara dos Deputados.

O deputado celebrou a última sanção dos EUA contra o Brasil ontem. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que revogará os vistos de "vários membros" do governo brasileiro pela criação do programa Mais Médicos, durante a gestão Dilma Rosseff (PT).

O presidente tem lembrado essa relação com recorrência em suas falas. "[Bolsonaro] mandou o filho para os Estados Unidos, mandou o filho que é deputado federal. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Então, não dá pra gente ficar quieto", acusou o presidente.

Lula defendeu a legitimidade do julgamento e acrescentou que Bolsonaro deveria ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. "Pela quantidade de morte da covid aqui, que ele tem responsabilidade. Pelo menos 300 mil mortes é na responsabilidade dele, de respeitar remédio que não prestava para nada, de dizer que quem tomava vacina 'virava gay', que quem tomava vacina 'virava jacaré'", afirmou. O Brasil teve mais de 700 mil mortes pela covid até 2023.