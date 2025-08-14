Moraes pede para Zanin marcar julgamento de Bolsonaro na trama golpista

Mais cedo, Moraes disse que não acelerou os trâmites da ação. "Primeiro, quem investiga é a Polícia Federal, não sou eu. Depois, quem denuncia é o procurador-geral da República. Quem recebeu a denúncia foi a Primeira Turma. Entre investigação, denúncia e o processo, vamos completar quase dois anos", afirmou. O ministro é criticado frequentemente por aliados de Bolsonaro pela velocidade da ação.

O julgamento ocorre na Primeira Turma, composta por cinco ministros. São eles: Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e o presidente Cristiano Zanin —este último responsável por marcar a data do julgamento.

No julgamento, Moraes fará a leitura de seu relatório. A PGR (Procuradoria-Geral da República) faz suas manifestações e os advogados dos réus têm uma hora para fazer suas defesas. Depois desse trâmite, o relator apresenta seu voto e os demais ministros votam por ordem crescente de antiguidade no tribunal, com o presidente da Turma por último.

Denúncia imputa cinco crimes a Bolsonaro

A acusação pediu condenação a ex-presidente por liderar organização criminosa armada. Além disso, a PGR imputou os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

Somadas, as penas máximas pelos crimes dos quais Bolsonaro é acusado somam 46 anos de prisão. O ex-presidente está em prisão domiciliar por determinação de Moraes após descumprir medidas cautelares —uma delas proibia de se manifestar nas redes sociais.