Moraes pede para Zanin marcar julgamento de Bolsonaro na trama golpista

O ministro do STF Alexandre Moraes pediu para que o presidente da Primeira Turma da Corte, Cristiano Zanin, marque o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de demais réus.
O que aconteceu
Moraes fez o pedido um dia após as defesas apresentarem as alegações finais. O julgamento se refere aos réus do núcleo 1, definido pelo ministro como grupo "crucial" da suposta trama golpista. Ao todo, os documentos enviados pelos advogados têm 1.183 páginas.
As defesas pediram a absolvição dos réus e pediram anulação da delação de Mauro Cid. O ex-tenente-coronel foi citado 260 vezes pelos réus. Além de Bolsonaro e do próprio Cid, fazem parte desse núcleo o general Braga Netto, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), Almir Ganier, o ex-ministro Anderson Torres e os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.
Mais cedo, Moraes disse que não acelerou os trâmites da ação. "Primeiro, quem investiga é a Polícia Federal, não sou eu. Depois, quem denuncia é o procurador-geral da República. Quem recebeu a denúncia foi a Primeira Turma. Entre investigação, denúncia e o processo, vamos completar quase dois anos", afirmou. O ministro é criticado frequentemente por aliados de Bolsonaro pela velocidade da ação.
O julgamento ocorre na Primeira Turma, composta por cinco ministros. São eles: Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e o presidente Cristiano Zanin —este último responsável por marcar a data do julgamento.
No julgamento, Moraes fará a leitura de seu relatório. A PGR (Procuradoria-Geral da República) faz suas manifestações e os advogados dos réus têm uma hora para fazer suas defesas. Depois desse trâmite, o relator apresenta seu voto e os demais ministros votam por ordem crescente de antiguidade no tribunal, com o presidente da Turma por último.
Denúncia imputa cinco crimes a Bolsonaro
A acusação pediu condenação a ex-presidente por liderar organização criminosa armada. Além disso, a PGR imputou os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.
Somadas, as penas máximas pelos crimes dos quais Bolsonaro é acusado somam 46 anos de prisão. O ex-presidente está em prisão domiciliar por determinação de Moraes após descumprir medidas cautelares —uma delas proibia de se manifestar nas redes sociais.
Nas alegações finais apresentadas ontem, defesa do ex-presidente diz que não teve acesso completo às provas. O advogado de Bolsonaro ainda cita teses de vários juristas, incluindo o alemão Claus Roxin que elaborou a teoria do domínio do fato no mensalão, para afirmar que não seria possível punir uma "tentativa de tentativa" de golpe.
Bolsonaro "evitou o caos" após as eleições de 2022, segundo a defesa. "Não há como condenar Jair Bolsonaro com base na prova produzida nos autos, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos com os caminhoneiros e atestou aos seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro, que o povo perceberia que o novo governo não faria bem ao país."
