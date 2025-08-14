Vice de São Bernardo do Campo, PM assume cargo com afastamento de prefeito

Jessica Cormick (Avante), 38, assume a prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) após o afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos), suspeito de participação em um esquema de corrupção.

Quem é Jéssica Cormick

É sargento da Polícia Militar de São Paulo. Jéssica ingressou na corporação em 2005 e, em 2016, foi promovida a cabo. Em 2023, concluiu o Curso de Formação de Sargentos e recebeu a nova patente. É especialista em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública.

É o primeiro cargo público que ela exerce. Jéssica declarou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um carro de R$ 34 mil nas eleições de 2024. Segundo informações do site da prefeitura, ela aceitou concorrer para contribuir com a cidade, usando sua experiência "como policial, mulher, esposa e mãe".