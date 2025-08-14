Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo afastado do cargo

Tentou se eleger deputado estadual em 2014, mas não conseguiu. Concorrendo pelo PPS, obteve 35.061 votos e ficou fora da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Foi vice-prefeito da cidade nas duas gestões de Orlando Morando (então PSDB), de 2017 a 2022. Lima também acumulou a função de secretário de Serviços Urbanos, coordenando contratos e serviços de manutenção da cidade.

Reelegeu-se vice-prefeito em 2020, dessa vez pelo PSD. Permaneceu no posto até 2022, novamente atuando à frente da Secretaria de Serviços Urbanos.

Tentou ser deputado federal em 2018, mas não se elegeu. Concorrendo pelo PSD, recebeu 53.933 votos e ficou com a suplência.

Foi eleito deputado federal em 2022, mas perdeu o mandato no ano seguinte. Pelo Solidariedade, obteve 110.430 votos, mas teve o mandato cassado pelo TSE em novembro de 2023 por infidelidade partidária, ao migrar para o PSB. A decisão o retirou da Câmara dos Deputados menos de um ano após assumir.

Eleição e patrimônio

Foi eleito prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos em 2024 no segundo turno, com 55,7% dos votos válidos. Liderou a coligação "SBC Cada Vez Melhor" (Podemos, PRTB, PMB, Avante e Agir) contra Alex Manente (Cidadania), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). No primeiro turno, deixou para trás o deputado estadual Luiz Fernando (PT) e Flávia Morando (PL), sobrinha de Orlando Morando.