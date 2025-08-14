Zema e Ratinho Jr não assinam carta de apoio a realização da COP30 em Belém

Cotados para a presidência da República, os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), não assinaram a carta de apoio à realização da COP30 em Belém (PA).

O que aconteceu

Governadores de 19 estados assinaram o documento na quarta-feira, durante evento em Belém. Outros possíveis presidenciáveis, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), não compareceram, mas os vices assinaram a carta.

Além de Zema e Ratinho, outros seis não assinaram a carta. São eles: Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia, Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, Carlos Brandão (PSB), do Maranhão, Rafael Fonteles (PT), do Piauí, Antonio Denarium (PP), de Roraima, e Jorginho Mello (PL).