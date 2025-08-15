Foragido, aliado de prefeito afastado de São Bernardo é exonerado da Alesp

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) exonerou hoje Paulo Iran Paulino Costa, foragido da Polícia Federal suspeito de ser o operador do esquema de corrupção na Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O que aconteceu

Paulo Iran era auxiliar legislativo, lotado no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL). Segundo a PF, foi o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), quem articulou a indicação de Iran à Alesp. Lima foi afastado do cargo ontem, a princípio, por um mês.

O deputado estadual disse que ficou sabendo do envolvimento de Iran com o esquema pela imprensa e pediu a exoneração dele imediatamente. "Fiquei surpreso com tudo que soube através do noticiário e vamos esperar que tudo seja esclarecido", falou ao UOL.