Alexandre de Moraes autoriza Valdemar a visitar Jair Bolsonaro no dia 28

Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a receber a visita de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, no dia 28.

O que aconteceu

Visita poderá acontecer entre 10h e 18h. No encontro, eles não poderão usar celulares nem fazer registros em vídeo.

Outras visitas já foram autorizadas pelo STF. Desde o início da prisão, familares e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estiveram com o presidente.