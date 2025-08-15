'Bunker' de dinheiro vivo, diz PF sobre casa de aliado de prefeito de SBC

Dois funcionários que trabalhavam no apartamento afirmaram aos agentes que o imóvel pertencia, na verdade, a Costa. Os policiais teriam abordado o servidor dentro do estacionamento do condomínio. "Questionado sobre a presença de pessoas ou objetos ilícitos no veículo, Paulo respondeu que havia dinheiro, entre R$ 60 mil e R$ 90 mil, sem precisar o valor exato", afirma o relatório da PF. Os agentes então entraram no apartamento, após Costa assinar termo de consentimento de buscas.

As caixas com dinheiro estavam em um cômodo trancado. Na operação, a PF também apreendeu documentos físicos, como o comprovante de pagamento da fatura do cartão de crédito do prefeito, e os aparelhos celulares de Costa.

Costa foi exonerado da Alesp e é considerado foragido. Ele era auxiliar legislativo, lotado no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL). O advogado do agora ex-servidor afirmou ao UOL que vai se "manifestar nos autos". A reportagem tenta contato com a defesa do prefeito de São Bernardo do Campo. Em nota, a prefeitura diz que vai colaborar com as informações necessárias.

Servidor anotava repasses em papel

A PF chama a "metodologia" de Costa para gerenciar o dinheiro de "marcadamente informal". Segundo a investigação, o servidor usava anotações manuscritas em post-its, que fotografava, como um controle de fluxo de caixa informal que registrava as entradas e saídas de dinheiro.

Uma das anotações apreendidas pela PF informava um saldo inicial de mais de R$ 1,8 milhão. Na sequência, ele teria discriminado esse valor, sendo R$ 390 mil com o nome "Roque" e R$ 161 mil com "saúde". Ao lado, Costa teria feito uma lista de débitos —um deles aponta para um possível depósito de R$ 5.000 para primeira-dama Rosângela Lima.