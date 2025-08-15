Centrão aconselha Motta a contar faltas de Eduardo Bolsonaro para cassação

Contagem das faltas ampara decisão de Motta sobre Eduardo. Na avaliação dos líderes, o presidente deve agir com "cautela" para evitar a tensão na Casa, por isso o melhor caminho no momento seria seguir as regras previstas no Código de Ética e na Constituição.

Eduardo já tem 8 faltas não justificadas. Também não pode receber salário. Moraes determinou o bloqueio das contas e bens do deputado. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, a decisão foi comunicada à Casa no dia 24 de julho. A partir dessa data, os "valores serão retidos conforme a determinação recebida".

Decisão sobre perda de mandato pode demorar. A contagem de faltas considera a ausência do deputado nas sessões deliberativas ordinárias e extraordinárias com abertura da ordem do dia. Até 5 de março do ano que vem, a Secretaria-Geral da Mesa deve enviar à presidência um relatório com a frequência consolidada dos parlamentes no ano anterior. Motta pode pedir o arquivamento do documento ou definir um integrante da Mesa para analisar as ausências excessivas.

Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e atua para que o governo de Donald Trump aumente as sanções ao Brasil. Sua licença não remunerada terminou no dia 21 de julho. Automaticamente, ele reassumiu o mandato.

O deputado deveria ter retornado ao Brasil. Mas ele afirmou que não vai renunciar ao cargo nem pretende voltar ao país por receio de ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que ordenou a abertura de uma investigação contra ele por ataques à soberania do Brasil.

Base do governo cobra medidas contra Eduardo. O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), apresentou vários pedidos de cassação e suspensão do mandato do deputado à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Os pedidos ainda não foram analisados. Lindbergh também entrou com ações no STF.