Defesa de Bolsonaro pede que políticos façam visitas sem pedir autorização

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou uma lista de seis políticos ao STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo que eles possam visitá-lo sem pedir autorização judicial.

O que aconteceu

Defesa pede que deputados, líderes do PL e senador possam ir à residência do ex-presidente de "forma livre". São eles: os deputados federais Altineu Côrtes (PL-RJ), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Carol de Toni (PL-SC), o senador Rogério Marinho (PL-RN), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o vice-presidente estadual do PL em Rondônia, Bruno Scheid.

Pedido dos advogados é pela interação "frequente" de Bolsonaro com os seis políticos. "Tal medida se justifica pela relevância institucional e pela função de liderança exercida por tais autoridades, cuja interação com o peticionante é frequente e necessária, considerando seu papel no núcleo político mais próximo deste."