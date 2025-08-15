Assine UOL
Política

Esquema de corrupção pagava faculdade de filha de prefeito do SBC, diz PF

Ana Paula Bimbati
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), afastado por suspeita de corrupção
Prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), afastado por suspeita de corrupção Imagem: Reprodução/Facebook

A investigação da Polícia Federal apontou que o suposto esquema de corrupção envolvendo o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), chegou a pagar a faculdade de medicina da filha dele.

O que aconteceu

Segundo relatório da PF, a mensalidade paga foi de R$ 8.284,95. Em um print enviado para o prefeito em outubro de 2022, o servidor Paulo Iran Paulino Costa, suspeito de integrar o esquema, enviou uma foto com o comprovante de pagamento do curso de Gabriele dos Santos Lima Fernandes.

A Polícia Federal diz ter encontrado outros pagamentos feitos para ela. Uma das despesas se referia a um "boleto Bibi" no valor de R$ 2.565, afirmou a investigação. "Com efeito, Marcelo frequentemente emitia determinações financeiras para que Paulo Iran realizasse pagamentos e transferências para terceiros, evidenciando sua ampla influência", diz o relatório da PF.

Entre os valores identificados pela investigação estão R$ 34 mil para "apto" e R$ 5.000 para "personal". A então primeira-dama, Rosângela Lima, também teria recebido transferências de Costa —uma delas no valor de R$ 5.880. Uma fatura do cartão de crédito do prefeito do mês passado, no valor de R$ 32 mil, também teria sido paga pelo servidor suspeito.

Uma das anotações encontradas pela PF mostra também um débito de R$ 19.182,14 para "pix passagens". Os escritos identificaram, segundo a investigação, o "pagamento em dinheiro de uma viagem internacional" para Rosângela. A primeira-dama teria como destino, em 1º de julho, o Aeroporto Internacional Washington Dulles, em Washington, capital dos Estados Unidos.

Após a operação da PF ontem, o prefeito de SBC foi afastado do cargo. A Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica como alternativa após a Polícia Federal solicitar sua prisão. A vice, Jessica Cormick (Avante), assumiu a prefeitura. Ela é sargento da Polícia Militar de São Paulo e exerce seu primeiro cargo público.

Costa foi exonerado da Alesp e é considerado foragido. O advogado do servidor afirmou ao UOL que vai se "manifestar nos autos". A reportagem tenta contato com a defesa do prefeito de São Bernardo do Campo. Em nota, a prefeitura diz que vai colaborar com as informações necessárias.

Em diversas conversas, Paulo Iran demonstra agir conforme as determinações de Marcelo de Lima Fernandes, prestando contas e recebendo instruções claras para a distribuição de valores, o que o caracteriza como um 'verdadeiro preposto' do prefeito.
Relatório da Polícia Federal

Outro lado: A Prefeitura de São Bernardo afirmou, em nota, ser a "principal interessada para que tudo seja devidamente apurado" e que o "episódio não afeta os serviços na cidade".

Continua após a publicidade

Esquema envolve contratos com prefeitura

Segundo a investigação, o esquema de corrupção envolve contratos da prefeitura e da Fundação ABC com diferentes empresas. Os indícios de irregularidades, de acordo com a PF, estariam em contratos de "serviços essenciais como coleta de resíduos, engenharia, informática e saúde".

O servidor da Alesp teria atuado como um "agente central na arrecadação e distribuição" dos valores recebidos pelas empresas. A PF aponta a participação de outros agentes públicos, como Antônio Renê da Silva Chagas, que atua como diretor de departamento na Secretaria de Coordenação Governamental. Para a investigação, ele também é um dos "operadores financeiros" do suposto esquema.

Nesse contexto, a atuação coordenada e estruturada de agentes políticos e servidores públicos, com clara divisão de tarefas, com o intuito de receber e distribuir valores sem lastro lícito recebidos de empresas que mantêm contratos com o ente municipal ou a Fundação ABC, indica a existência de organização criminosa estabelecida no poder público municipal de São Bernardo do Campo-SP.
Trecho de relatório da PF

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.