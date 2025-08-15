Malafaia diz que não tem medo de ser preso e defende impeachment de Moraes

Ontem, circulou a informação de que o pastor é alvo de inquérito por obstrução de Justiça. Ele teria sido incluído na investigação sobre as ações de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil nos EUA. Malafaia diz que não tem "nada a ver" com crimes pelos quais estaria sendo investigado. "O que eu tenho a ver com esse inquérito, para estar lá?", questionou.

Ele confirmou que não foi notificado e que ficou sabendo da investigação por meio da imprensa. O inquérito está sob sigilo. O pastor disse que não fala inglês e não tem relações com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Na live, Malafaia falou que impeachment e prisão de Moraes fariam "bem" ao Estado democrático de Direito. Para o pastor, o ministro "está destruindo" a instituição do STF, caracterizada pelo cumprimento das leis, amplo direito à defesa e outros aspectos.

Pastor se disse alvo de "perseguição religiosa" por Moraes. Ele admitiu que não representa a opinião de todos os evangélicos, mas de uma "maioria" do segmento que pensaria como ele e "não tem poder para falar". Moraes está transformando-o em "unanimidade" entre evangélicos, disse.

O fundo da história de me colocar nesse inquérito absurdo é intimidação. Para ver se eu me calo, para ver se eu recuo (...) Só me para me botando na cadeia. E, se me botar na cadeia, ele vai arrumar um salseiro que nunca aconteceu na história desse país

Silas Malafaia, pastor evangélico da Assembleia de Deus

Líder religioso defendeu anistia "ampla, geral e irrestrita" aos envolvidos na tentativa de golpe hoje em julgamento pelo STF. Ele disse que até Moraes merece o benefício e comparou a situação ao fim do Apartheid na África do Sul.