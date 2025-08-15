Michelle desmente aliado que disse que faria churrasco na casa de Bolsonaro

Michelle Bolsonaro (PL) rebateu o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), que disse, em vídeo, que faria um churrasco na visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar desde o último dia 4.

O que aconteceu

Ex-primeira-dama desmentiu aliado ao afirmar que não teve churrasco em sua casa: "Tal evento não ocorreu". Michelle publicou uma nota em que explicou que a visita de Zucco "tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários - e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa".

Zucco apagou o vídeo em que mostrava picanha. No vídeo, o líder da oposição na Câmara aparece com duas peças de carne na mão dizendo que prepararia uma refeição para Bolsonaro que está em prisão domiciliar.