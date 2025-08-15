Assine UOL
Michelle desmente aliado que disse que faria churrasco na casa de Bolsonaro

Do UOL, em São Paulo
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro Imagem: ANTONIO MACHADO - 14.OUT.24/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Michelle Bolsonaro (PL) rebateu o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), que disse, em vídeo, que faria um churrasco na visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar desde o último dia 4.

O que aconteceu

Ex-primeira-dama desmentiu aliado ao afirmar que não teve churrasco em sua casa: "Tal evento não ocorreu". Michelle publicou uma nota em que explicou que a visita de Zucco "tinha caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários - e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa".

Zucco apagou o vídeo em que mostrava picanha. No vídeo, o líder da oposição na Câmara aparece com duas peças de carne na mão dizendo que prepararia uma refeição para Bolsonaro que está em prisão domiciliar.

Entorno de Bolsonaro teme que o ministro do STF Alexandre Moraes proíba visitas. "Alguns parlamentares têm solicitado, por intermédio do ministro, autorização para visitá-lo, sendo que essas permissões são concedidas de forma pontual", escreveu Michelle.

A visita de Zucco foi autorizada por Moraes. O ministro do STF decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro e é o responsável por decidir sobre pedidos da defesa. Outros aliados — casos do governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do senador Ciro Nogueira (PP-PI) — tiveram permissão para fazer a visita.

Michelle critica deputado que disse que faria churrasco na casa
Michelle critica deputado que disse que faria churrasco na casa Imagem: Reprodução Instagram

Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do Presidente Jair Bolsonaro.

Reconhecemos e agradecemos o carinho que muitos desejam transmitir a ele neste momento em que sua liberdade está restrita.
Michelle Bolsonaro em post nas redes sociais

Fabio Wajngarten também criticou Zucco. No X, antigo Twitter, o ex-ministro de Bolsonaro pediu respeito ao momento do ex-mandatário e de sua família.

A ordem de prisão aconteceu após o ex-presidente participar de uma manifestação no Rio, no último dia 3, por chamada de vídeo. Para Moraes, ele desrespeitou a proibição de não usar redes sociais por intermédio de terceiros. "O réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal", escreveu.

