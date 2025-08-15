Motta libera ao Conselho de Ética pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro

O PT acusa Eduardo de quebrar o decoro parlamentar pela atuação nos EUA. As ações listam a campanha difamatória do deputado nos Estados Unidos contra o Brasil e os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). O partido pede a perda do mandato conforme previsão na Constituição Federal.

É dever do parlamentar zelar pela honra do mandato que exerce e cumprir rigorosamente os limites funcionais que o regulam. Sua permanência no exterior, associada à atuação pública contra instituições nacionais, enquanto se furta às obrigações regimentais mínimas de presença e deliberação, representa grave atentado ao decoro e à integridade da representação popular.

Trecho de uma das representações do PT contra Eduardo

Já o PSOL acusa o parlamentar de utilizar o cargo para articular sanções políticas e econômicas contra o Brasil. O partido afirma que a permanência de Eduardo no cargo seria "uma normalização da traição institucional e um sinal perigoso de impunidade parlamentar".

Ao acionar, de forma deliberada e planejada, lideranças estrangeiras e o governo dos Estados Unidos da América para impor sanções econômicas ao Brasil, com o objetivo político de coagir o Supremo Tribunal Federal e forçar uma anistia a Jair Bolsonaro e aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o deputado Eduardo Bolsonaro não apenas rompeu com o exercício legítimo da representação política, mas também se colocou como um agente contrário ao interesse nacional, atuando para constranger o Judiciário brasileiro e favorecer interesses pessoais e familiares.

Trecho da representação do PSOL contra Eduardo

O deputado deveria ter retornado ao Brasil. Mas ele afirmou que não vai renunciar ao cargo nem pretende voltar ao país por receio de ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que ordenou a abertura de uma investigação contra ele por ataques à soberania do Brasil.

Eduardo já tem 8 faltas não justificadas. Também não pode receber salário. Moraes determinou o bloqueio das contas e bens do deputado. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, a decisão foi comunicada à Casa no dia 24 de julho. A partir dessa data, os "valores serão retidos conforme a determinação recebida".