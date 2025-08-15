Padilha diz que cancelamento de vistos da família é 'covardia': 'Indignado'

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou hoje o cancelamento de vistos de integrantes da sua família, dias após o governo dos Estados Unidos revogar o documento de membros do governo brasileiro, com foco em integrantes do Mais Médicos.

O que aconteceu

Padilha afirmou que a revogação dos vistos de sua família o deixou "absolutamente indignado". "É um ato covarde, que atinge uma criança de 10 anos de idade e que atinge minha esposa", disse ele, em entrevista à GloboNews.

O ministro diz que é necessário explicar o motivo de uma criança representar perigo para os Estados Unidos. "As pessoas que fazem isso e o clã Bolsonaro têm que explicar, não para mim, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, qual o risco que uma criança de 10 anos pode levar para o governo americano."