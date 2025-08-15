Parte dos eleitores de Bolsonaro apoia ações de Moraes, aponta Datafolha

E aí, quando a gente perguntava: mas você acredita que isso vai acontecer ou não? 40% que acreditavam que isso iria acontecer e 51% que acreditavam que isso não aconteceria.

O que a gente percebe é que mesmo que isso aconteça, mesmo que tenha essa prisão, como a gente está vendo agora a prisão domiciliar ou mesmo que aconteça a prisão por causa desses outros processos, ele continua tendo um apoio significativo da população.

Nas intenções de voto isso também se revela. Então a gente tem uma situação em que ele é colocado como candidato, apesar de estar inelegível, mas para ter um contexto político a gente inclui essa situação. E ele tem uma força ainda, ele continua forte como ele era no ano passado e nos últimos anos.

Luciana Chong, diretora do Datafolha

