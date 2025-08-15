Problema de saúde de Zambelli não é 'compatível' com prisão, diz advogado

Pagnozzi disse que a deputada não se opõe a cumprir pena no Brasil. Ele afirmou, no entanto, que ela "foge das penas exorbitantes e ideológicas do STF".

Após ser presa, a parlamentar divulgou um vídeo dizendo que só cumpriria pena na Itália. "Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena. Se eu tiver que cumprir pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo e democrático."

Zambelli está presa desde 29 de julho. A Justiça italiana terá de decidir se a brasileira responderá ao processo de extradição presa, em liberdade ou em prisão domiciliar.

Uma audiência realizada na quarta-feira determinou que a parlamentar continue presa. Zambelli alegou que estava se sentindo mal antes do início da sessão, mas a audiência foi mantida após ela ser examinada por um médico.

Ela fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Julgamento por perseguição armada

Zambelli também é acusada de porte ilegal de arma. O julgamento foi retomado hoje no STF, que já tem maioria para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão.