Processo contra Bolsonaro deve ter veredito ainda neste ano, diz professor

Quando começar o julgamento, você tem a leitura do relatório, que diz o que tem no processo sem ainda juízo de valor. Depois, o Ministério Público, o Procurador Geral da República, faz a fala de acusação, e os advogados e advogadas dos réus fazem as falas da defesa.

Terminada essa fala, o ministro Alexandre dá o seu voto, diz quem deve ser condenado, quem deve ser absolvido, qual a pena que ele sugere para cada crime. E cada ministro, em seguida, faz o seu voto. É muito provável que isso não seja tão demorado, talvez duas ou três sessões, no máximo, esteja concluído E, feito esse julgamento, você tem um acórdão condenatório, se a maioria do Supremo entender pela condenação.

Fernando Neisser, professor de Direito da FGV/SP

Para Neisser, o STF tem agido de forma correta diante da pressão dos Estados Unidos para que o julgamento favoreça Bolsonaro.

O Supremo tem que dar uma resposta cumprindo sua missão, que é julgando esses casos relevantes da tentativa de golpe sem sentir os efeitos da pressão, sem alterar sua compreensão dos fatos em razão daquilo que está fora de seu controle. Para os ministros do Supremo, não tem como alterar o resultado dessas sanções lá nos Estados Unidos, uma pauta política do governo Trump.

Os Estados Unidos estão muito polarizados, talvez mais polarizados do que o Brasil. Essa discussão do anticomunismo contra Cuba, contra as esquerdas, está muito acentuada lá. E o Trump encontrou no Eduardo Bolsonaro, no Paulo Figueiredo, instrumentos para fazer avançar sua política interna.