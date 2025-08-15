Processo contra Bolsonaro deve ter veredito ainda neste ano, diz professor

É "absolutamente provável" que o Supremo Tribunal Federal decida ainda neste ano se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é culpado ou não no processo que investiga uma tentativa de golpe entre 2022 e 2023, analisou Fernando Neisser, professor de direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV/SP), em entrevista ao UOL News de hoje.
O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou para dia 2 de setembro o início do julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus do núcleo crucial da trama golpista. Nesta semana, os advogados do ex-presidente apresentaram a última defesa antes do julgamento.
É muito plausível que isso [ter a resposta sobre a condenação ou não de Jair Bolsonaro ainda em 2025] aconteça. Eu acho até absolutamente provável. Nós devemos ter o início desse julgamento no mês de setembro. O ministro relator, ministro Alexandre, já pediu ao presidente que paute o julgamento. Ou seja, que inclua na pauta.
Quando começar o julgamento, você tem a leitura do relatório, que diz o que tem no processo sem ainda juízo de valor. Depois, o Ministério Público, o Procurador Geral da República, faz a fala de acusação, e os advogados e advogadas dos réus fazem as falas da defesa.
Terminada essa fala, o ministro Alexandre dá o seu voto, diz quem deve ser condenado, quem deve ser absolvido, qual a pena que ele sugere para cada crime. E cada ministro, em seguida, faz o seu voto. É muito provável que isso não seja tão demorado, talvez duas ou três sessões, no máximo, esteja concluído E, feito esse julgamento, você tem um acórdão condenatório, se a maioria do Supremo entender pela condenação.
Fernando Neisser, professor de Direito da FGV/SP
Para Neisser, o STF tem agido de forma correta diante da pressão dos Estados Unidos para que o julgamento favoreça Bolsonaro.
O Supremo tem que dar uma resposta cumprindo sua missão, que é julgando esses casos relevantes da tentativa de golpe sem sentir os efeitos da pressão, sem alterar sua compreensão dos fatos em razão daquilo que está fora de seu controle. Para os ministros do Supremo, não tem como alterar o resultado dessas sanções lá nos Estados Unidos, uma pauta política do governo Trump.
Os Estados Unidos estão muito polarizados, talvez mais polarizados do que o Brasil. Essa discussão do anticomunismo contra Cuba, contra as esquerdas, está muito acentuada lá. E o Trump encontrou no Eduardo Bolsonaro, no Paulo Figueiredo, instrumentos para fazer avançar sua política interna.
O Supremo Tribunal Federal me parece que está agindo como deve agir: dá uma resposta institucional. Houve discursos importantes na abertura do ano Judiciário, há algumas semanas. O processo segue caminhando sem sobressaltos.
Fernando Neisser, professor de Direito da FGV/SP
O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 16h, e aos domingos, às 16h.
Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Veja a íntegra do programa:
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.