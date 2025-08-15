Ex-diretor é multado em R$ 500 mil por uso pró-Bolsonaro da PRF em 2022

Os fatos julgados ocorreram entre agosto e outubro de 2022. De acordo com o Ministério Público Federal, Vasques "utilizou sua posição institucional e a imagem da PRF para promover, reiteradamente, o então presidente da República e candidato à reeleição, por meio de entrevistas, postagens em redes sociais e atos públicos oficiais".

Entrega de camisa com número 22 é citada na decisão. O episódio ocorreu em 26 de setembro de 2022, véspera do segundo turno, quando Vasques presenteou Anderson Torres, então ministro da Justiça, por ocasião de seu aniversário. O número de Bolsonaro na urna naquela eleição era 22.

Publicação pedindo votos em redes sociais também é lembrada. Em 29 de outubro de 2022, Vasques publicou um story no Instagram com a inscrição "vote 22 - Bolsonaro presidente". Na foto de perfil da mesma conta, o policial aparecia com a farda e um boné da PRF.

Réu em outros casos

Vasques é réu no processo da trama golpista. No caso em análise pelo STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-diretor-geral da PRF é apontado como um dos participantes da suposta conspiração para uma tentativa de golpe ocorrida ao fim do governo Bolsonaro. O caso começa a ser julgado no próximo dia 2.

Ele chegou a ser preso por conta do caso. A prisão foi em agosto de 2023, por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF. À época, Moraes considerou que, em liberdade, Vasques poderia coagir agentes da PRF a mudar seus depoimentos em relação.