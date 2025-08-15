STF retoma julgamento de Zambelli sobre porte de arma após pedido de vista

O relator do caso, Gilmar Mendes, votou para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão. Ele foi acompanhado por Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Cristiano Zanin e Dias Toffoli também anteciparam o voto pela condenação, mesmo com o pedido de Nunes Marques.

Além de Nunes Marques, faltam os votos de outros 4 ministros. São eles: Luiz Fux, André Mendonça, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

Julgamento começa hoje no plenário virtual e irá até a próxima sexta-feira. Os ministros terão até as 23h59 para votar.

Presa na Itália

Zambelli está presa no país europeu desde 29 de julho. A deputada foi condenada pelo STF a dez anos de prisão e perda de mandato parlamentar por ordenar uma invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A Justiça italiana terá de decidir se a brasileira responderá ao processo de extradição presa, em liberdade ou em prisão domiciliar. A extradição pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.