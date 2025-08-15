Trama golpista: STF marca para setembro julgamento de Bolsonaro e aliados

Durante o julgamento, a PGR se manifestará, e os advogados dos réus terão uma hora para fazer as defesas. Em seguida, o relator apresenta o voto e os demais ministros também votam, por ordem de quem está há mais tempo no tribunal, com o presidente da turma (Zanin) por último. A decisão será a da maioria.

Defesas reclamam de rapidez do processo

Reús entregaram as alegações finais na última quarta-feira (13). As defesas pedem a absolvição dos réus e a anulação da delação de Cid e afirmam que as condutas imputadas configuram atos preparatórios, que não seriam puníveis pela legislação brasileira. Ao todo, os documentos enviados pelos advogados têm 1.183 páginas.

Advogados argumentam que o processo correu muito rapidamente. Nas alegações finais, a defesa de Bolsonaro disse que a Polícia Federal e a PGR (Procuradoria-Geral da República) tiveram "muitos meses" para conhecer as provas, benefício que não foi dado à defesa.

Moraes diz que não acelerou ação

Moraes disse que não acelerou os trâmites da ação penal. "Primeiro, quem investiga é a Polícia Federal, não sou eu. Depois, quem denuncia é o procurador-geral da República. Quem recebeu a denúncia foi a Primeira Turma. Entre investigação, denúncia e o processo, vamos completar quase dois anos", declarou ontem.