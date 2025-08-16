Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames em hospital de Brasília

Há quase duas semanas em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro (PL) deixou sua casa hoje pela primeira vez para fazer exames em um hospital de Brasília por causa do quadro de esofagite crônica que enfrenta.

O que aconteceu

O ex-presidente chegou ao hospital DF Star por volta das 9h. Abordado por militantes que o aguardavam, Bolsonaro disse apenas que não podia falar.

Quadro de esofagite provoca refluxo e crises de soluço no ex-presidente. Ele declarou que chega a vomitar por causa do problema de saúde que se intensificou depois da última cirurgia, realizada em abril.