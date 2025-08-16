Zema lança pré-candidatura à Presidência sem citar Bolsonaro

Questionado pela imprensa se retiraria candidatura a pedido de Bolsonaro, Zema disse que "tudo vai depender das conversas". "Durante a campanha sempre acontecem ajustes nas candidaturas. Tudo isso vai depender das conversas, mas o nosso objetivo é seguir como candidato."

Político entrou no palco ao som da música "Que país é este?", da Legião Urbana. Ele também contou sua história, exaltou dados de sua gestão em Minas Gerais, atacou o PT e defendeu reforma do Estado para acabar com "privilégios". "Reformar o Estado e liquidar os privilégios é decisivo para o Brasil avançar", afirmou.

Zema disse que entre os objetivos de sua candidatura está "acertar as contas com lulismo" do país. "Vamos acertar as contas com os três maiores problemas do país: lulismo, parasitas do Estado e facções criminosas." Ele também defendeu a saída do país do Brics, bloco econômico que tem, entre outras nações, China e Índia.

Ele também disse que iria chegar a Brasília para "varrer o PT do mapa" e "libertar o Brasil".

Governador citou dados de sua gestão em Minas. Em uma indireta aos estados de São Paulo e ao Rio de Janeiro, ele afirmou que não há uma via no Estado que seja controlada por facções e na qual a polícia não consiga entrar. Também afirmou que conseguiu atrair R$ 500 bilhões em investimentos privados para o Estado e que o Brasil é competitivo "quando o governo não atrapalha".

Evento marcado por ataques ao PT e ao STF. Houve distribuição de adesivos de "fora PT" com a mão do Lula com o dedo mindinho faltando e também exibição de imagens do presidente e do ministro Alexandre de Moraes no telão do evento. Os dois foram vaiados.