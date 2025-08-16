Governo Lula aposta em secretários contra debandada de ministros em 2026

Historicamente, anos de eleições gerais são mais difíceis de preencher vagas nos ministérios. Tanto a maioria dos possíveis sucessores devem concorrer a cargos quanto poucos nomes de maior relevância se interessam em ocupar vagas que devem durar poucos meses, mesmo que Lula seja reeleito.

O prazo de descompatibilização é 31 de março. Pela lei, qualquer ocupante de cargo público tem de deixar a função se quiser tentar outra cadeira. Em caso de reeleição, como a de Lula, a saída não é necessária.

Troca na Fazenda e na Casa Civil

Rui deverá se candidatar ao Senado. Governador da Bahia por oito anos, ele abriu mão da vaga em 2022 por causa do xadrez local: não só quis garantir a aliança com o PSD, dando apoio a Otto Alencar, eleito, como alçou o então secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues (PT), como sucessor —se ele deixasse o cargo, o vice, João Leão (PP), ficaria com a máquina e se tornaria candidato natural à reeleição.

Já Haddad enfrenta um cálculo mais complicado. Sua saída é dada como certa, mas não se sabe para onde. Aliados dizem que ele está mais propenso a tentar uma das duas cadeiras no Senado em São Paulo, mas há petistas que defendem que ele tente a vaga de governador.

É uma avaliação que deve ser feita mais para a frente e inclui o futuro de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Caso o atual governador de São Paulo decida enfrentar Lula nacionalmente, abandonando a reeleição, petistas dizem que as chances de Haddad crescem.