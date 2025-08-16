Trama golpista: Braga Netto preso e regra nova do STF aceleraram julgamento

No caso do mensalão, os réus apresentaram as alegações finais no início de setembro de 2011, e a ação só foi liberada no final de junho do ano seguinte. Os ministros começaram a apreciar o caso depois do recesso, em agosto de 2012, no que se tornaria o julgamento mais longo da história da corte.

Especialistas ouvidos pelo UOL, porém, destacaram que houve uma série de mudanças na tramitação dos processos desde então. Em dezembro de 2023, os ministros aprovaram alterações no regimento interno do STF, que fizeram com que as ações penais —como essa da trama golpista— passassem a ser julgadas nas turmas, não no plenário, e acabaram com a figura do revisor.

Antes, o relator concluía o relatório, que precisaria ainda ser revisado por um colega. Na ação do mensalão, o relator Joaquim Barbosa finalizou o relatório em dezembro de 2011, três meses depois de os réus apresentarem as alegações finais. A revisão, no entanto, feita por Ricardo Lewandowski, levou seis meses, e só terminou em junho de 2012.

13.fev.2014 - Os ministros Joaquim Barbosa, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), e Ricardo Lewandowski, que também é membro da corte, participam de sessão plenária em Brasília (DF) Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

Além disso, na época do mensalão, os documentos do processo eram físicos. "Num caso grande, eram volumes e volumes de papel impresso que ficavam dentro do gabinete do ministro relator, o que dificultava o acesso dos outros ministros, além de demorar muito mais tempo para analisar tudo e montar o relatório", apontou a mestra em direito processual penal Luísa Walter. "Agora, como é tudo eletrônico, os ministros têm acesso integral ao mesmo tempo de tudo que está documentado na ação. Então, isso já favorece uma aceleração do procedimento."