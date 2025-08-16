Patrocínio da Loteria do RJ beneficia time de Romário e empresa de amigo

A Ônix foi contratada apesar de não comprovar experiência em eventos esportivos de grande porte, exigência da Loterj. Seu portfólio incluía apenas shows e exposições agropecuárias.

Designada pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio) como responsável pelo agenciamento do patrocínio e exposição da marca da Loterj, a empresa ficou com 22% do valor do contrato (R$ 3 milhões).

Segundo documento enviado à Loterj, 46% do restante (R$ 5 milhões) seriam repassados ao América-RJ, e outros nove clubes receberiam 6% (R$ 660 mil) cada um.

A divisão contraria documento da Loterj que dizia que o patrocínio "não privilegia um time específico" e que "envolve todo o futebol de base e regionalizado do estado".

Questionada pelo UOL, a Ônix afirmou que o percentual do América caiu para 22% (R$ 2,4 milhões), ainda o maior. O restante do bolo foi dividido, segundo a firma, com todos os outros 11 times da Série A2, em percentuais que a empresa não quis divulgar.

Justificativas da Ônix: 'Tetracampeão'

O CEO da Ônix, Alexandre Magno, afirmou que a divisão foi definida com base no retorno de contrapartidas e listou cinco razões para o América-RJ receber o maior percentual.