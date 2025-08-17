Carlos Bolsonaro chama líderes de direita de 'ratos', e Eduardo compartilha

No dia seguinte a Romeu Zema (Novo) lançar sua candidatura a presidente sem citar Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PL) criticou os governadores da direita.

O que aconteceu

Carlos usou adjetivos como "desumano, sujo, oportunista e canalha". Ele acusou os governadores de tentarem herdar o espólio político de Bolsonaro de "forma vergonhosa e patética".

As críticas de Carlos foram feitas no X e endossadas por Eduardo Bolsonaro. O post publicado pelo vereador foi compartilhado pelo deputado federal.