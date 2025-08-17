Caso Felca: Repercussão mostra como redes podem pautar agenda, diz analista

O projeto contra a adultização nas redes ganhou apoio no Congresso depois de um vídeo do youtuber Felca viralizar, mas já há uma proposta em discussão desde 2022 sobre o assunto.

Na semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se comprometeu a votar o PL 2.628 de 2022, agora rebatizado de PL da Adultização, projeto que já circula no Congresso há três anos.

Em alguma medida, para não dizer todos, alguns desses deputados são os mesmos que sugeriram emendas a esse PL 2628 para aliviar a responsabilização das big techs.

É um assunto em que aparentemente não existe ideologia, une esquerda e direita. Esse vai ser um caso muito interessante para acompanhar a longo prazo, com a avaliação desses mesmos parlamentares, como eles atuaram anteriormente, sem esse hype todo, sem esse holofote todo, e como eles estão trabalhando agora contra ou a favor da responsabilização das big techs, que parece que é o grande tema a ser tratado aqui.

Henrique Curi, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo

