Congresso deixa de lado por 3 anos projeto sobre 'adultização' nas redes

Assunto foi defendido por parlamentares do PSOL ao PL. O vídeo de Felca alcançou grupos de todos os espectros políticos no WhatsApp, segundo monitoramento da consultoria Palver. Ao todo, foram 39% das menções em grupos alinhados à direita, 11% à esquerda e 50% sem alinhamento político. A denúncia também motivou a apresentação de uma série de projetos de lei na Câmara.

Tema ajudou a acalmar os ânimos no Congresso e foi estratégico para baixar a temperatura depois do motim. Ao UOL, líderes de bancadas partidárias disseram que Motta aproveitou a repercussão para trazer o assunto para a Câmara e desviar da anistia e do foro privilegiado. A oposição condicionou o fim do motim à votação desses projetos.

Governo Lula tenta pegar carona

Planalto diz que apresentará um projeto de lei com regras para as redes. O texto foi elaborado pelo Ministério da Justiça. Prevê a proibição de acesso às redes sociais antes dos 12 anos e exige que adolescentes de até 16 anos tenham suas contas vinculadas às de responsáveis. As informações constam em minuta obtida pela Folha.

O governo vai apoiar o projeto mais avançado no Congresso, mas vai incluir no seu as regras de proteção a menores de idade. A ideia é aguardar a aprovação do "PL da Adultização" e enviar a proposta do Executivo de forma complementar, posteriormente, para aproveitar a mobilização causada pelo vídeo de Felca e tentar destravar uma regulamentação mais ampla.

Lobby contra regulação das redes

A regulação das plataformas foi discutida no ano passado, mas enfrentou resistência. O PL 2.630, que ficou conhecido como PL das Fake News, foi enterrado na Casa em abril de 2024, mesmo após ter a urgência aprovada. Um grupo de trabalho foi anunciado à época, mas nunca foi realmente instalado.