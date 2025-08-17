Justiça nega punir fala de Gayer sobre 'trisal' entre petistas e Alcolumbre

A Justiça do Distrito Federal negou um pedido de indenização movido pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann e pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) contra o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) ao sugerir que os dois fariam um "trisal" com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
O que aconteceu
Petistas moveram ação contra parlamentar bolsonarista após fala nas redes sociais. Eles pediam indenização de R$ 60 mil por danos morais e a retirada da postagem no X que insinuava um "trisal" logo após Lula ter chamado Gleisi, dentre outras coisas, de "mulher bonita" durante a cerimônia de posse dela na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
Decisão é da 17ª Vara Cível do DF. Para juíza responsável pelo caso, Thais Araujo Correia, fala com insinuação sobre suposta vida íntima do casal —Gleisi e Lindbergh tem um relacionamento— pode ser entendida como uma "crítica própria da política" e estaria protegida pela imunidade parlamentar do deputado bolsonarista.
Fala também gerou reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Parlamentar ameaçou processar bolsonarista e indicou que iria atuar pela cassação dele. Diante da reação, Gayer fez postagem se desculpando para Alcolumbre e afirmando que jamais teve a intenção de ofender ou depreciar ele.
À Justiça, Gayer afirmou que sua fala estava protegida pela imunidade parlamentar. Sem se desculpar para o casal, deputado afirmou que à Justiça no DF que não teria ficado provado o dano moral aos petistas.
Além deste processo, Gleisi e Lindbergh moveram queixas-crime contra Gayer no STF. Os dois processos estão sob relatoria do ministro Luiz Fux e já tiveram parecer favorável da PGR no sentido de que a fala do deputado não teria relação com atividade política e que deveria ser aberta uma ação penal contra ele. Os casos aguardam decisão de Fux para dar continuidade aos processos.
Conquanto seja de todo desejável a manutenção de bom nível nas interações entre os participantes de uma plataforma de comunicação, sobretudo diante de seu elevado alcance e potencial de replicação, é de se convir que os autores, como pessoas públicas, não estão infensos a críticas próprias da política, razão pela qual os comentários em apreciação não assumem, nesse contexto, força suficiente para causar prejuízo ao seu patrimônio moral, no sentido de aviltar-lhe a reputação ou o seu nome no meio político.Decisão da juíza Thais Correira, da 17ª Vara Cível do DF
