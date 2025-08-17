Justiça nega punir fala de Gayer sobre 'trisal' entre petistas e Alcolumbre

Fala também gerou reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Parlamentar ameaçou processar bolsonarista e indicou que iria atuar pela cassação dele. Diante da reação, Gayer fez postagem se desculpando para Alcolumbre e afirmando que jamais teve a intenção de ofender ou depreciar ele.

À Justiça, Gayer afirmou que sua fala estava protegida pela imunidade parlamentar. Sem se desculpar para o casal, deputado afirmou que à Justiça no DF que não teria ficado provado o dano moral aos petistas.

Além deste processo, Gleisi e Lindbergh moveram queixas-crime contra Gayer no STF. Os dois processos estão sob relatoria do ministro Luiz Fux e já tiveram parecer favorável da PGR no sentido de que a fala do deputado não teria relação com atividade política e que deveria ser aberta uma ação penal contra ele. Os casos aguardam decisão de Fux para dar continuidade aos processos.