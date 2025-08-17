Prefeito de Macapá agride equipe de imprensa e diz que foi atacado antes

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu um equipe de imprensa depois de ser perguntado sobre o atraso nas obras de um hospital municipal. Em nota, a prefeitura diz que ele foi a atacado antes.
O que aconteceu
A conversa entre prefeito e jornalista não começou em tom amistoso. Vídeo obtido pelo UOL mostra o jornalista Heverson Castro usando o termo "bom dia" e pedindo a entrevista. O prefeito não responde ao bom dia e questiona se era "coisa séria".
A primeira pergunta é sobre o atraso na obra do hospital. "Prefeito, o senhor lançou esta obra em 2023. O que está acontecendo porque já estamos em 2025 e essa obra está demorando?"
Furlan ri, vira as costas e abandona o local. "Bora, bora", diz o prefeito enquanto sai andando pela rua. O jornalista vai atrás e insisti no questionamento a respeito do atraso nas obras do hospital.
Nesta hora, o prefeito parte para cima de uma terceira pessoa. Na sequência, Furlan é agarrado por três pessoas e afastado do local. Ao mesmo tempo, mulheres gritam e o jornalista Heverson protesta: "Ei, prefeito, pare com isso!". Um homem parte para cima do cinegrafista.
Cercado por aliados de Furlan, o jornalista reclama do tratamento. Ele diz que "fez uma pergunta normal". Uma voz do grupo onde estava o prefeito fala que houve provocação.
Nota da Prefeitura de Macapá afirma que Furlan foi agredido verbalmente e houve tentativa de agressão física. O texto acrescenta que duas servidoras foram vítimas de violência e ambas registraram boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. O UOL questionou a prefeitura pedindo mais informações sobre a suporta agressão verbal, que não foi registrada em vídeo.
Fotos obtidas pelo UOL mostram o jornalista e o cinegrafista presos. O profissional que gravava as imagens está com as roupas sujas e é observado por um guardas municipais na entrada de um camburão.
Ele está com as mãos para trás, como se tivesse algemado. O jornalista surge rendido e com os braços para trás em outra foto. Uma terceira imagem mostra Heverson ao lado de três guardas municipais e as grades do que parece ser a porta de um camburão abertas.
O jornalista tem um portal que faz criticas ao prefeito de Macapá. Um post do veículo de imprensa no Instagram satiriza uma foto de Dr Furlan. O prefeito aparece ajoelhado e a legenda diz: "Peço desculpas ao povo macapaense por ter gastado o dinheiro de vocês com rock doido".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.