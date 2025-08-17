Assine UOL
Política

Prefeito de Macapá agride equipe de imprensa e diz que foi atacado antes

Felipe Pereira
Do UOL, em Brasília

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu um equipe de imprensa depois de ser perguntado sobre o atraso nas obras de um hospital municipal. Em nota, a prefeitura diz que ele foi a atacado antes.

O que aconteceu

A conversa entre prefeito e jornalista não começou em tom amistoso. Vídeo obtido pelo UOL mostra o jornalista Heverson Castro usando o termo "bom dia" e pedindo a entrevista. O prefeito não responde ao bom dia e questiona se era "coisa séria".

A primeira pergunta é sobre o atraso na obra do hospital. "Prefeito, o senhor lançou esta obra em 2023. O que está acontecendo porque já estamos em 2025 e essa obra está demorando?"

Furlan ri, vira as costas e abandona o local. "Bora, bora", diz o prefeito enquanto sai andando pela rua. O jornalista vai atrás e insisti no questionamento a respeito do atraso nas obras do hospital.

Heverson mantém um portal que faz críticas ao prefeito de Macapá
Heverson mantém um portal que faz críticas ao prefeito de Macapá Imagem: Reprodução

Nesta hora, o prefeito parte para cima de uma terceira pessoa. Na sequência, Furlan é agarrado por três pessoas e afastado do local. Ao mesmo tempo, mulheres gritam e o jornalista Heverson protesta: "Ei, prefeito, pare com isso!". Um homem parte para cima do cinegrafista.

Cercado por aliados de Furlan, o jornalista reclama do tratamento. Ele diz que "fez uma pergunta normal". Uma voz do grupo onde estava o prefeito fala que houve provocação.

Nota da Prefeitura de Macapá afirma que Furlan foi agredido verbalmente e houve tentativa de agressão física. O texto acrescenta que duas servidoras foram vítimas de violência e ambas registraram boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. O UOL questionou a prefeitura pedindo mais informações sobre a suporta agressão verbal, que não foi registrada em vídeo.

Prefeito estava vestido para inspeção em obras quando partiu para cima da equipe de imprensa
Prefeito estava vestido para inspeção em obras quando partiu para cima da equipe de imprensa Imagem: Reprodução Instagram
Fotos obtidas pelo UOL mostram o jornalista e o cinegrafista presos. O profissional que gravava as imagens está com as roupas sujas e é observado por um guardas municipais na entrada de um camburão.

Ele está com as mãos para trás, como se tivesse algemado. O jornalista surge rendido e com os braços para trás em outra foto. Uma terceira imagem mostra Heverson ao lado de três guardas municipais e as grades do que parece ser a porta de um camburão abertas.

O jornalista tem um portal que faz criticas ao prefeito de Macapá. Um post do veículo de imprensa no Instagram satiriza uma foto de Dr Furlan. O prefeito aparece ajoelhado e a legenda diz: "Peço desculpas ao povo macapaense por ter gastado o dinheiro de vocês com rock doido".

Com roupas sujas, cinegrafista é colocado em camburão
Com roupas sujas, cinegrafista é colocado em camburão Imagem: Reprodução

