Prefeito de Macapá agride equipe de imprensa e diz que foi atacado antes

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), agrediu um equipe de imprensa depois de ser perguntado sobre o atraso nas obras de um hospital municipal. Em nota, a prefeitura diz que ele foi a atacado antes.

O que aconteceu

A conversa entre prefeito e jornalista não começou em tom amistoso. Vídeo obtido pelo UOL mostra o jornalista Heverson Castro usando o termo "bom dia" e pedindo a entrevista. O prefeito não responde ao bom dia e questiona se era "coisa séria".

A primeira pergunta é sobre o atraso na obra do hospital. "Prefeito, o senhor lançou esta obra em 2023. O que está acontecendo porque já estamos em 2025 e essa obra está demorando?"