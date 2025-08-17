Prefeitura de SBC fechou em maio novo contrato com empresa de investigado

Boa Hora é especializada em tratamento e disposição de resíduos. Criada em 2001, a empresa é uma das 17 localizadas pelo UOL que tem Peralta entre seus sócios. Cinco delas têm contratos com prefeituras paulistas na área de serviços de limpeza. Outras duas fecharam negócios relacionados à promoção de shows.

Onze cidades têm contratos com empresas de Peralta. São elas: Diadema, Ilhabela, Itaquaquecetuba, Lins, Mauá, Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e Ubatuba. Também há registro de negócios com as secretarias de Segurança e Administração Penitenciária do estado.

O prefeito de São Bernardo do Campo foi afastado do cargo após a operação na quinta. A Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica como alternativa após a PF solicitar sua prisão. A vice, Jessica Cormick (Avante), assumiu a prefeitura. Ela é sargento da Polícia Militar de São Paulo e exerce seu primeiro cargo público.

O esquema de corrupção envolve contratos da prefeitura e da Fundação ABC com diferentes empresas, diz a PF. Os indícios de irregularidades, de acordo com a investigação, estariam em contratos de "serviços essenciais como coleta de resíduos, engenharia, informática e saúde".

"Figura central"

Peralta é apontado como "figura central" no "fluxo de pagamentos" do suposto esquema. "As conversas entre Paulo (Iran, operador do esquema) e o prefeito Marcelo Lima (Podemos) frequentemente abordam a entrega de valores por Beto", afirma a Polícia Federal no relatório do caso. Numa das ocasiões, há indícios de pagamento de R$ 200 mil por Peralta a Iran.