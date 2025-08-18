Conselho de Ética da Câmara arquivou 74% dos casos nos últimos 5 anos

Processos contra Eduardo foram engavetados após aprovação do parecer contrário à cassação. Em outras vezes o processo também é arquivado devido ao fim da legislatura.

Dos pedidos novos que serão analisados, três são do PT e um do PSOL. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e atua para que o governo de Donald Trump aumente as sanções ao Brasil. A licença não remunerada terminou no dia 20 de julho, e ele reassumiu automaticamente o mandato.

Agora o presidente do Conselho define se abre os processos e escolhe os relatores. O colegiado está sob o comando de Fabio Schiochet (União Brasil-SC).

Flordelis, Brazão e Glauber

Nos últimos cinco anos, o Conselho de Ética aprovou a cassação dos mandatos de três parlamentares. Em 2021, o colegiado cassou o mandato de Flordelis (RJ), acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

Em agosto de 2024, o Conselho aprovou a perda de mandato de Chiquinho Brazão (RJ). Ele é acusado de ser um dos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, em 2018. O caso, no entanto, ainda precisava ser analisado pelo plenário. Motta não colocou a cassação em votação e deixou que o político perdesse o mandato por excesso de faltas, já que ele está em prisão domiciliar.