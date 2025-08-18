Josias: Entrevista de Moraes é para Trump ler e família Bolsonaro chorar

Foi uma entrevista para Trump ler e o clã Bolsonaro chorar. O ministro reforçou um traço já bem conhecido da sua personalidade, tanto entre seus amigos como entre as pessoas julgadas por ele: sempre que é desafiado, Moraes dobra a aposta.

Nessa entrevista, ele tratou o radicalismo antidemocrático que levou à tentativa de golpe como uma doença. Nesse contexto, o trabalho do Supremo seria parte da vacina. Durante toda a entrevista, ele se afasta da imagem ficciona de ser um antiamericanista. Diz até que tem uma Constituição americana em seu gabinete e é admirador dos fundadores da democracia americana.

Moraes não é isento de críticas, longe disso. Mas as sanções do Trump lhe deram uma aura que o distanciou das críticas. Hoje, mesmo os mais críticos costumam olhar a atuação dele sob uma ótica da defesa da soberania nacional. A iminente condenação do Bolsonaro e de todo o alto comando do golpe vai descer ao verbete da enciclopédia como um feito, como uma tentativa de buscar uma vacina. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias frisou que Moraes tem pontos questionáveis, mas é inegável que o trabalho do ministro tem sido fundamental para defender a democracia no Brasil.

Se o enquadramento na lei Magnitsky, as sanções comerciais contra o Brasil e a cassação do visto de entrada do ministro nos EUA serviram para alguma coisa, foi para reforçar as digitais de Moraes em um êxito que é coletivo.