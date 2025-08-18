Lei contra 'adultização' nas redes ameaça rachar a direita

A outra ala encara o assunto de forma técnica. Eles consideram que é possível aprovar uma lei que retire pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes das redes sociais sem que a porta para a censura seja aberta.

Na prática, a disputa é se a remoção imediata de postagens de determinados conteúdos dá margem à censura. Os radicais da direita, grupo composto por bolsonaristas raiz e evangélicos, acreditam que sim e estão adiando a votação de propostas sobre o assunto há pelo quatro anos.

Michelle compartilha post de Damares a favor de lei para proteger crianÃ§as e adolescentes Imagem: ReproduÃ§Ã£o Instagram

A parte técnica da oposição espera discussões públicas. Parlamentares desta ala têm expectativa de serem alvo de termos virulentos e de discursos agressivos nos embates no Congresso Nacional e nas redes sociais.

Divergências da oposição sobre o tema já aconteceram no passado. A disputa não ganhou notoriedade porque a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais não estava em destaque.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) chegou a ser chamada de "centrão". O motivo foi ela apresentar uma proposta que torna crime manter perfis anônimos nas redes sociais, o que dificultaria as investigações em casos de cometimento de crimes contra crianças e adolescentes.