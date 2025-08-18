Lula fala em ameaça à sociedade e defende regulação das redes a equatoriano

Regulamentar big techs é debatido desde o início do governo. Como o UOL mostrou, há pelo menos dois projetos, um do Ministério da Justiça e outro do Ministério da Fazenda, que propõem regras para as empresas de tecnologia e que deverão ganhar mais atenção, embora governistas apontem uma forte resistência no Congresso.

O tema ganhou tração na semana passada, após viralizar um vídeo do youtuber Felca, como é conhecido Felipe Bressanim. Ele denunciou casos de "adultização" e exploração de menores de idade nas redes sociais.

Conservador, Noboa anuiu às falas de Lula. Movimento semelhante tem ocorrido no Brasil, com a pauta unindo direita e esquerda. "Erradicar a exploração sexual de crianças e de adolescentes é uma imposição moral e uma obrigação do poder público", afirmou o presidente.

Regulação com duas frentes

O Planalto pretende enviar propostas ainda nesta semana. Segundo interlocutores do Planalto, ele deverá ser "mais amplo" e voltado à "proteção da família", complementar ao que está em votação na Câmara, como tem trabalhado o Ministério da Justiça desde que o ministro Ricardo Lewandowski assumiu o comando da pasta.

Os detalhes ainda precisam ser alinhados. Lula se reuniu com ministros, incluindo Lewandowski, Jorge Messias (AGU), Vinicius de Carvalho (CGU), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e a Casa Civil, para debater o assunto nesta tarde. Outras reuniões deverão ser feitas até que se chegue à proposta final.