Ministério Público de São Paulo denuncia prefeito de SBC por corrupção

O Ministério Público de São Paulo ofereceu hoje denúncia contra Marcelo Lima (Podemos), prefeito de São Bernardo do Campo, após ele ser alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) na última quinta (14).

O que aconteceu

Além de Lima, outras nove pessoas foram denunciadas. Entre elas, estão o vereador Danilo Ramos (presidente da Câmara Municipal), o suplente de vereador Ary Oliveira e Paulo Iran Costa, apontado como operador da organização criminosa.

Denúncia acusa grupo de "desvio de recursos por meio de empresas que mantêm vínculos formais com a prefeitura e a Fundação ABC". Os alvos do documento são acusados de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.