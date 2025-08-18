Moraes é 'comprometido com sistema constitucional brasileiro', elogia Temer

"STF vai examinar com tranquilidade que o caso merece", diz Temer sobre julgamento de tentativa de golpe. O ex-presidente afirmou que a produção de provas no caso foi "ampla". As declarações ocorreram em almoço promovido hoje pelo IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo.

Para o ex-presidente da República, "o Brasil tem que ser um estado multilateralista". Na fala de 20 minutos, o ex-presidente defendeu que a Constituição brasileira é pautada pela solução de conflitos por via pacífica nos diferentes âmbitos.

Para Temer, política brasileira não vive polarização — mas sim radicalização. Ele criticou o cenário que, na sua opinião, coloca "brasileiros contra brasileiros".

"Meu café ainda está quente"

Presenças ilustres no almoço do Iasp foram alvo de brincadeira do ex-presidente. Temer disse não ter "poder nenhum", mas saudou as presenças do criminalista Antonio Mariz, jurista Ives Gandra Martins e de Fábio Prieto, secretário de Justiça do Estado de São Paulo — entre outras personalidades. "Eu não tenho poder nenhum, absolutamente nenhum. Mas vindo aqui e vendo tanto gente eu digo: acho que meu café ainda está quente."

Temer não considera "improvável" que regra do foro privilegiado seja revista. Em entrevista recente, o ex-presidente defendeu que o tema seja objeto de discussão no Congresso.