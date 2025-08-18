STF confirma direito de recusar transfusão de sangue por motivos religiosos

O STF formou maioria para reafirmar o direito de negar transfusões de sangue por motivos religiosos.

O que aconteceu

No ano passado, STF já havia decidido por unanimidade que os cidadãos, por motivos religiosos, têm o direito de recusar a realização de procedimentos médicos. Esse é o caso, por exemplo, das testemunhas de Jeová, cuja fé não permite as transfusões de sangue.

Ministros julgam agora um recurso do CFM (Conselho Federal de Medicina). O órgão que fiscaliza o serviço médico argumentou que a decisão da Corte pode colidir com o direito do médico de objeção de consciência —ou seja, de se recusar a fazer procedimentos que violem suas convicções pessoais.