Após motim, cúpula da Câmara discute punição para quem bloquear trabalhos

A cúpula da Câmara dos Deputados discute um projeto de resolução para punir parlamentares que impedirem os trabalhos da Casa. A ideia é evitar episódios como o motim bolsonarista que travou as atividades legislativas por mais de 30 horas.

O que aconteceu

Líder do Republicanos elabora a proposta. Gilberto Abramo (Republicanos-MG) deve sugeri-la nas próximas reuniões de líderes. Ele disse ao UOL que o projeto de resolução permitirá à Mesa Diretora aplicar a suspensão imediata por 30 dias ao deputado que utilizar a obstrução física para impedir a abertura da sessão no plenário e outros trabalhos na Casa.

Depois da punição inicial, o caso é enviado ao Conselho de Ética, que poderá manter ou estender o prazo. Atualmente, a Mesa Diretora não tem poder de suspender um deputado. Pelo regimento, é necessário enviar uma representação para o colegiado, responsável por analisar a conduta dos parlamentares.