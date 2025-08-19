Câmara de Macapá abre investigação contra prefeito que agrediu jornalista

Após a apresentação da defesa preliminar do prefeito, o parecer será apreciado pelo plenário da Câmara. Os vereadores, então, decidirão pelo arquivamento ou prosseguimento do processo.

Furlan foi para cima do jornalista Heverson Castro após ser perguntado de atraso em obra do hospital. O prefeito não responde ao bom dia e questiona se era "coisa séria". "Prefeito, o senhor lançou esta obra em 2023. O que está acontecendo? Por que já estamos em 2025 e essa obra está demorando?"

O prefeito ri, vira as costas e abandona o local. "Bora, bora", diz o prefeito enquanto sai andando pela rua. O jornalista vai atrás e insiste no questionamento a respeito do atraso nas obras do hospital.

Nesta hora, o prefeito parte para cima de uma terceira pessoa. Na sequência, Furlan é agarrado por três pessoas e afastado do local. Ao mesmo tempo, mulheres gritam e o jornalista Heverson protesta: "Ei, prefeito, pare com isso!". Um homem parte para cima do cinegrafista.

Cercado por aliados de Furlan, o jornalista reclama do tratamento. Ele diz que "fez uma pergunta normal". Uma voz do grupo onde estava o prefeito fala que houve provocação.

Nota da Prefeitura de Macapá afirma que Furlan foi agredido verbalmente e houve tentativa de agressão física. O texto acrescenta que duas servidoras foram vítimas de violência e ambas registraram boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. O UOL questionou a prefeitura pedindo mais informações sobre a suporta agressão verbal, que não foi registrada em vídeo.