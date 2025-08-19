Decisão de Dino ajuda Moraes, mas bancos seguem ameaçados pela Magnitsky

Mas sanção a banco brasileiro é difícil porque os EUA não têm como provar que Moraes tem conta em dólar no Brasil. É o que explica Vitor Rhein Schirato, professor de Direito Administrativo da USP (Universidade de São Paulo). "Não tem precedente de que isso já tenha acontecido. Pela regra, poderia acontecer, mas a possibilidade é pequena. A lei pega ativos em dólar. O BNP mantinha várias contas de autoridades árabes sancionadas", diz.

Há o sigilo bancário, é impossível os Estados Unidos saberem que Moraes tem uma conta no Brasil. Essa hipótese é delirante. Não vai dar para executar a Magnitsky no Brasil com uma conta em real

Vitor Rhein Schirato, professor de Direito Administrativo da USP

Se bancos optarem por seguir lei norte-americana, estarão descumprindo determinação do STF, diz professor. "O cumprimento de medidas como essa fica sujeito à concordância e atuação das autoridades judiciais brasileiras. É importante lembrar que os EUA têm a prática ilegal e abusiva de proceder a medidas unilaterais, independentemente de ciência e concordância dos judiciários estrangeiros", diz Paulo Borba Casella, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP.

Decisão de Dino é "princípio consolidado"

Decisão de Dino é "um princípio consolidado", segundo professor. Leis, atos administrativos e ordens executivas estrangeiras não "produzem efeitos" a "pessoas naturais por atos em território brasileiro", segundo o ministro. Também não valem para "empresas que aqui atuem". A decisão foi concedida em um processo sobre a tragédia de Mariana (MG).

Embora ajude Moraes, decisão de Dino não o blinda da Magnitsky. "Os efeitos [da lei] são amplos. Existem outros graus de punições que podem decorrer dela, que não necessariamente produzem efeitos no território nacional", afirma Álvaro Jorge, professor de Direito da FGV (Fundação Getúlio Vargas) do Rio de Janeiro.