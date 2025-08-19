Barroso: País tem cultura censória, mas é preciso combater discurso de ódio

Momento de crise com a direita. Fala foi feita em meio ao embate entre grupos bolsonaristas e o STF após a decisão que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ele ter descumprido a proibição de fazer postagens nas redes sociais.

O ministro discursou durante o seminário sobre "Liberdade de Imprensa e o Poder Judiciário". O evento ocorreu na sede do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em Brasília, em que Barroso também ocupa a função de presidente.

Ele relembrou julgamentos históricos do STF e casos emblemáticos de censura na ditadura militar. Para ele, o país possuiu uma "cultura censória" que perdurou mesmo após a ditadura e com a promulgação da Constituição de 1988.

Supremo tem atuado para manter as liberdades, e regulação é importante para isso, segundo Barroso. Ele defendeu a importância de decisões do STF e alertou que é necessário que toda regulamentação tenha cuidado com o histórico de censura do país.

A cultura do país ainda continuou a ser uma cultura relativamente censória. O número de reclamações que os ministros do Supremo deram contra decisões de juízes e tribunais inferiores, suspendendo publicações, sobretudo notícia que fala mal do Judiciário... E é um sentimento extremamente censório que ainda subsiste na vida brasileira.