Josias: Governadores chamados de ratos não podem ter sangue de barata

É impressionante como ninguém reage às agressões do Carlos Bolsonaro, ninguém reage aos movimentos antipatrióticos do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Nenhum dos governadores reage às provocações e aos desacertos do clã Bolsonaro.

Os governadores podem até reivindicar o voto conservador mais radical que continua acorrentado ao Bolsonaro, e há um pedaço do eleitorado acorrentado ao Bolsonaro que mata e morre por ele. Agora, esse eleitor - supondo que o Lula será o candidato no polo adversário em 2026 e não há alternativa à esquerda que não seja o próprio Lula - esse eleitor mais radicalizado, mais bolsonarista, vai cair no colo do candidato conservador por gravidade.

Então, esses governadores se têm pretensões presidenciais - e eles tem - precisam ter um mínimo, uma gota que seja de amor próprio, não podem ser chamados de ratos e reagir com sangue de barata.

O Caiado, perguntado sobre o comentário do Carlos Bolsonaro, disse que "é compreensível, a família está em uma posição de desespero. Nenhuma reprovação ao Carlos Bolsonaro. O Romeu Zema, também indagado a respeito, disse: 'Até marido e mulher se desentendem'.

Francamente, é muita falta de amor próprio. Não se pode levar esse puxa-saquismo em relação ao Bolsonaro a esse nível tão rasteiro.