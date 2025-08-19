Maior federação deixa decisão sobre desembarque do governo para o futuro

Mas não há unanimidade na federação. O primeiro a discursar foi Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ele é aliado do Planalto, dono de indicações a cargos de ministro e diretores de agências reguladoras e já declarou que não votará projetos de interesse da oposição, como a anistia.

Alcolumbre disse que a UP não é de oposição ou situação. O presidente do Senado afirmou que a federação nasce para fazer "política com P maiúsculo". Ele também criticou a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.

Copresidente da UP, Ciro Nogueira disse que é um "constrangimento" a federação ter ministérios. Ele se referia a André Fufuca, deputado que chegou ao evento afirmando que não pretende deixar o posto de ministro de Esportes.

Alinhados com a pauta econômica do governo. Apesar das críticas ao PT as bancadas no Congresso vão apoiar as matérias econômicas do governo que forem "do interesse do pais", como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais.

Bolsonaro não empolga. Jorginho Melo adotou o discurso de perseguição política e pediu aplausos ao ex-presidente. A resposta foi tímida no meio de tantos presidenciáveis.

Pré-candidatos ao Planalto discursam

Tarcísio de Freitas foi o primeiro possível concorrente ao Planalto a falar. O governador de São Paulo elogiou a federação, classificada como exemplo de maturidade que levará o Brasil a mudanças. Ele espera contar com a UP numa eventual candidatura ao Planalto em 2026.