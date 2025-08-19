Motta ganha apoio a punições, mas ouve que rachadinha desmoraliza Congresso

Urgência foi aprovada por 266 votos favoráveis e 114 contrários. A proposta, de autoria da Mesa Diretora, pode suspender por até 6 meses quem bloquear os trabalhos. A punição poderá ser aplicada para deputados que utilizarem ofensas morais ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa, alguma comissão e o presidente da Casa e dos colegiados. O projeto pode ser votado ainda nesta semana.

A oposição reclamou do projeto. Cabo Gilberto (PL-PB) defendeu que o motim foi um protesto legítimo pela votação da anistia. Já o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou a dizer, depois de Motta chamar a obstrução de "vergonha", que o que mancha a imagem da Câmara é a prática de "rachadinhas".

Sabe o que que é desrespeito para mim, desrespeito a esse Congresso? Rachadinha. Rachadinha faz a imagem desse Congresso aqui ficar manchado. Sabe o que mancha a imagem do Congresso, presidente? O presidente do Congresso, [Davi] Alcolumbre, dizer que não importa se tiver 81 mais assinaturas, que ele não vai pautar o impeachment do [ministro] Alexandre de Moraes. Isso é desrespeito com quem é legitimado para poder saber representar o povo.

Nikolas Ferreira, deputado federal pelo PL de MG, em crítica velada a Motta

Chefe de gabinete de Motta foi tema de reportagem sobre "rachadinha". O portal Metrópoles publicou que Ivanadja Velloso Meira Lima sacava salários e movimentava valores das contas de funcionários e ex-funcionários do presidente da Câmara.

Motta também não explicou contratação de caseiro e funcionários fantasmas. A Folha apontou em reportagem que ele emprega em seu gabinete o caseiro de sua fazenda em Serraria (PB), cidade de 6.000 habitantes a 131 km de João Pessoa e a 225 km de Patos (PB), sua base eleitoral.

Assessor recebe R$ 7.200 por mês. Ary Gustavo Soares é contratado como assessor do gabinete do parlamentar desde 2011, o que prevê 40 horas semanais e dedicação exclusiva, segundo lei e normas da Câmara. Motta não respondeu aos questionamentos.