Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney, diz Padilha após sanções

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, minimizou hoje o cancelamento de vistos de integrantes da sua família pelo governo dos Estados Unidos.

O que aconteceu

"Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney", respondeu Padilha à imprensa. As sanções à sua esposa e sua filha foram anunciadas na última quinta (15). O ministro não tem visto desde 2024.

O ministro disse que pode ir à conferência da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), sediada nos EUA. "O país, num acordo para sediar o organismo da ONU [Organização das Nações Unidas], tem que cumprir regras. Uma das regras é garantir o acesso das autoridades que são convidadas, que participam dessas atividades", afirmou Padilha, que disse ainda não ter decidido se vai ao evento, em outubro.