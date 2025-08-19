PF faz operação contra suspeitos de desviar R$ 50 mi da educação do MA

A Polícia Federal faz na manhã de hoje uma operação contra suspeitos de desviar mais de R$ 50 milhões de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

O que aconteceu

Investigação apura fraudes em licitações municipais ocorridas entre 2021 e 2025. Segundo a PF, foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas, empresas e servidores públicos, nas cidades de Caxias, São Luís, São José do Ribamar, Buriti Bravo, Presidente Dutra, Joselândia, no Maranhão, e em Teresina, no Piauí.

Núcleo é suspeito de atuar em desvios de recursos públicos. A investigação apontou que o grupo também é suspeito de manipulação de procedimentos licitatórios, em desvios do Fundeb e na apropriação de parte dos valores desviados pelos servidores públicos envolvidos no esquema.